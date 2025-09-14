Líder do Governo de Macau diz que legislativas tiveram "os resultados esperados"

De acordo com dados preliminares, divulgados no portal da Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa (CAEAL), quase 175.300 dos mais de 328.500 eleitores votaram.

Apesar do aumento da participação em comparação com 2021, a participação ficou, ainda assim, aquém do máximo histórico de 59,9%, fixado em 2009, eleições em que concorreram três listas pró-democracia.

Por outro lado, o total de votantes foi o mais alto de sempre, uma vez que também o número de eleitores registou um novo máximo.

Há cinco anos, Macau registou a maior abstenção desde que foi criada a região chinesa (57,6%) e mais de 5.200 pessoas votaram em branco ou nulo, após a comissão eleitoral ter excluído cinco listas e 21 candidatos, 15 dos quais pró-democracia.

Este ano, concorreram seis listas pelo sufrágio direto, menos oito do que em 2021 e o número mais baixo desde 1988, altura em que o parlamento de Macau integrava apenas cinco deputados escolhidos por votação direta.

A Comissão da Defesa da Segurança do Estado, cujo presidente é, por inerência, Sam Hou Fai, excluiu em julho todos os 12 candidatos de duas listas, considerando-os "não defensores da Lei Básica ou não fiéis à RAEM [Região Administrativa Especial de Macau]".

A desqualificação atingiu a lista Força da Livelihood Popular em Macau, liderada pelo assistente social Alberto Wong, que concorria pela primeira vez à Assembleia Legislativa (AL).

A outra lista excluída foi a Poder da Sinergia, liderada pelo até agora deputado Ron Lam U Tou e uma das poucas vozes críticas do executivo na AL, que nas últimas eleições, em 2021, tinha sido a sétima mais votada, com 8.764 votos.

Os residentes da região semiautónoma chinesa foram às urnas para eleger, por sufrágio direto, 14 dos 33 deputados.

Outros 12 são escolhidos por sufrágio indireto, através de associações, em cinco setores: industrial, comercial e financeiro; trabalhadores; profissionais liberais; serviços sociais e educacional; e cultural e desportivo.

No sufrágio indireto, votaram 88,1% dos mais de 7.500 representantes de associações, embora apenas um dos setores tenha tido mais de uma lista de candidatos.

Sete deputados serão mais tarde nomeados pelo líder do Governo.