Líder do Haiti elogia "laços históricos" com Espanha em Festa Nacional

Num discurso, o primeiro-ministro haitiano salientou a importância do diálogo e da reconciliação nacional, ao evocar a "experiência espanhola de transição democrática como fonte de inspiração para o Haiti", explicou a Presidência haitiana em comunicado.

Além disso, o governante elogiou os "laços históricos" entre Espanha e Haiti, cujas relações diplomáticas remontam a 1860.

Fils-Aimé destacou que o Haiti tem recebido apoio da Espanha em setores como a água, a saúde e a educação, ao mesmo tempo que defendeu o reforço da cooperação bilateral, nomeadamente através do relançamento da Comissão Conjunta Haiti-Espanha.

Por seu lado, o embaixador espanhol em Porto Príncipe, Marco Antonio Peñín Toledano, reafirmou o apoio de Espanha ao Haiti face aos desafios em matéria de segurança e eleitorais.

Peñín Toledano manifestou também a disponibilidade de Espanha para reforçar as relações económicas com o Haiti.

"Esta reunião reafirmou o compromisso dos dois países de consolidar a sua parceria ao serviço da paz, da dignidade e do desenvolvimento", assegurou a Presidência.

O Haiti atravessa uma crise em todos os domínios, marcada especialmente pela insegurança.

Mais de 5.700 pessoas morreram ou ficaram feridas desde o início do ano no país devido à violência dos grupos armados que, segundo a ONU, são também os presumíveis responsáveis por mais de 230 sequestros e pela violação de mais de mil mulheres e raparigas.

A atividade dos gangues é um dos fatores que tem atrasado a organização das eleições presidenciais e legislativas, que foram adiadas várias vezes nos últimos anos e marcadas para 13 de dezembro, embora não seja certo que se possam realizar nessa data.