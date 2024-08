Líder do Hezbollah libanês diz que o seu movimento e Irão "obrigados a ripostar" contra Israel

O discurso do chefe da poderosa formação político-militar pró-iraniana, transmitido em direto pela televisão, surge num momento em que se intensificam os receios de um agravamento das tensões regionais entre o Irão e seus aliados, e Israel, e quando o sangrento conflito na Faixa de Gaza se prolonga há quase dez meses.

Hassan Nasrallah afirmou que o Hezbollah vai ripostar "sozinho ou no âmbito de uma resposta unificada de todo o eixo" da resistência, dirigido por Teerão e que agrupa os seus aliados na região.

Diversos dirigentes internacionais estão envolvidos numa corrida contra o tempo para evitar uma escalada militar, após Teerão e os seus aliados terem prometido ripostar aos assassinatos do chefe do Hamas no Irão, Ismail Haniyeh, e do responsável militar do Hezbollah, Fuad Shukr, na região de Beirute. O primeiro ataque foi atribuído a Israel, que reivindicou o segundo.

"A nossa resposta surgirá, será forte e eficaz", assegurou o chefe do Hezbollah, cuja formação reivindica quase diariamente ataques contra Israel, que desde inícios de outubro também bombardeia incessantemente o sul do Líbano.

"Sozinhos ou com o eixo [da resistência] (...) poderemos responder em conjunto, em simultâneo, tudo depende do interesse do eixo", acrescentou Nasrallah, mas recusando referir se o eventual ataque do Irão e aliados contra Israel decorrerá em simultâneo.

O chefe do Hezbollah afirmou que "a expectativa israelita [de um ataque], que se prolonga há uma semana, faz parte do castigo, faz parte da resposta, faz parte da batalha".

Pouco antes do início do discurso de Nasrallah, a aviação israelita efetuou por duas vezes manobras de intimidação nos céus de Beirute e em diversas regiões libanesas ao ultrapassar a barreira do som, com o ruído supersónico a provocar o pânico entre a população, indicou a agência noticiosa AFP.

Uma fonte da segurança libanesa também indicou que seis combatentes do Hezbollah foram hoje mortos em dois ataques israelitas no sul do Líbano.

O lançamento de `drones` e mais de 30 foguetes por parte da milícia xiita Hezbollah fez hoje 19 feridos no norte de Israel, segundo as autoridades israelitas.

"Foram identificados cerca de 20 projéteis a atravessar o Líbano" em direção aos Montes Golã, ocupados por Israel, e todos caíram em zonas abertas, sem que se tenham registrado feridos indica o mais recente comunicado do Exército israelita.

Pouco depois, adiantou a mesma fonte, mais 10 foguetes foram disparados para a Galileia, no norte do país, e na maioria foram interceptados ou caíram também em espaços abertos, provocando incêndios.

A estes ataques, soma-se o lançamento ao longo de todo o dia de numerosos `drones`, que fizeram 19 feridos - um homem em estado crítico, uma mulher em situação moderada e 17 ligeiros, segundo o jornal local Times of Israel.

O ferido crítico e a mulher em condição moderada foram vítimas da queda de um míssil interceptor israelita que falhou a trajetória e atingiu a localidade árabe de Maazra, perto de Nahariya.

Um dos drones da milícia pró-iraniana atingiu as proximidades do acampamento militar de Shraga, ao sul da cidade israelita, ferindo de forma leve seis soldados, alguns deles nos ouvidos pelo som da explosão, segundo um comunicado do Exército.

A mesma fonte disse que as forças armadas atacaram um armazém de armas do Hezbollah e estrutura militar na área de Kfar Kila, realizando ainda dois ataques contra estruturas do grupo xiita em Ayta ash Shab e um lançador de mísseis em Abou Chach.