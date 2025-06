Líder do Irão critica proposta dos EUA mas não rejeita ideia de acordo sobre nuclear

A proposta apresentada pelos Estados Unidos é "100% contrária à ideia do nosso `slogan`: `nós podemos`", afirmou Khamenei, que utilizou uma frase de propaganda do Governo iraniano.

O líder iraniano insistiu também que Teerão precisa de manter a sua capacidade de enriquecimento de urânio.

"Se tivéssemos 100 centrais nucleares sem enriquecimento, não nos seriam úteis. Se não tivermos enriquecimento, então teríamos de estender a mão (implorar) aos Estados Unidos", afirmou Khamenei.

No sábado, o Irão alegou ter recebido elementos sobre uma proposta dos Estados Unidos para um possível acordo nuclear. Os detalhes da proposta norte-americana permanecem pouco claros, após cinco rondas de negociações entre o Irão e os EUA.

Os Estados Unidos opõem-se a qualquer enriquecimento de urânio por parte do Irão, enquanto o Irão considera esta exigência uma "linha vermelha", de acordo com o Tratado de Não Proliferação Nuclear (TNP), do qual é signatário.

Os norte-americanos não têm qualquer palavra a dizer sobre o enriquecimento de urânio, acrescentou Ali Khamenei.

O enriquecimento de urânio continua a ser um dos principais pontos de discórdia entre Washington e Teerão. Os países ocidentais e Israel acreditam que o Irão está a tentar a construir uma bomba atómica, suspeita que os iranianos negam.

Entretanto, Teerão insiste no seu direito de prosseguir um programa nuclear para fins civis, particularmente para o setor energético.

A França, o Reino Unido e a Alemanha, juntamente com a Rússia e a China, eram membros de um acordo para regular o programa nuclear iraniano, que foi concluído em 2015.

Entretanto, os Estados Unidos retiraram-se unilateralmente do mesmo três anos depois, durante o primeiro mandato do Presidente Donald Trump, o que também levou o Irão a abandonar várias medidas estipuladas no pacto, nomeadamente sobre o enriquecimento de urânio.