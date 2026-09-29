Líder do PAIGC pondera candidatura às presidenciais mediante condições políticas

Domingos Simões Pereira declarou à agência Lusa que vai ter de avaliar, escutar e ponderar se existem "as condições necessárias" para candidatar-se às eleições presidenciais na Guiné-Bissau.

"Nessa altura, as entidades competentes, nomeadamente o partido e as estruturas a que pertenço, terão capacidade de se posicionar", salientou o líder da oposição guineense.

Segundo o dirigente, "a atividade política está suspensa" no país lusófono, sendo que "as únicas entidades que têm liberdade para poderem não só circular, mas [para] manifestarem-se e desenvolverem publicamente as suas atividades, são aquelas que se alinham com o poder".

Perante este cenário, Simões Pereira sublinhou que tem de haver "o mínimo de condições reunidas para poder participar de algum pleito eleitoral".

Questionado sobre o seu regresso à Guiné-Bissau, após três meses em Portugal - onde se encontra desde 24 de julho por razões de saúde e humanitárias -, o líder do PAIGC afirmou que ainda não falou com o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE), acrescentando que não negociou nada e não sabe se há um prazo para sair do país.

Os militares guineenses protagonizaram um golpe de Estado em 26 de novembro de 2025, um dia antes da publicação dos resultados de eleições legislativas e presidenciais, e afastaram do poder o então Presidente, Umaro Sissoco Embaló.

Criaram um Conselho Nacional de Transição (CNT), que assumiu as competências do parlamento, e nomearam Ilídio Vieira Té primeiro-ministro e ministro das Finanças.

A oposição considerou que se tratou de um golpe de Estado encenado para permitir que Sissoco Embaló, que vive regularmente em Marrocos desde o golpe, regresse ao poder através de novas eleições presidenciais e legislativas marcadas pelos militares para 06 de dezembro.