Líder do partido indiano das "baratas" detido antes de manifestação prevista em Nova Deli

"Abhijeet Dipke detido!", escreveu o "Partido Popular das Baratas" nas redes sociais, divulgando imagens de um avião, apresentado como o que trouxe Dipke à capital para participar na manifestação.

O movimento juvenil indiano anunciou a realização hoje de novos protestos na capital indiana, intensificando uma campanha a nível nacional contra uma controversa revisão do recenseamento eleitoral que tem alimentado a indignação contra as autoridades eleitorais e contra o Governo do primeiro-ministro Narendra Modi.

Milhares de manifestantes são hoje esperados em Jantar Mantar, o local designado para protestos na capital indiana, onde as autoridades impuseram restrições generalizadas, incluindo a suspensão da internet móvel.

A polícia anunciou na sexta-feira que tinha recusado a autorização para o protesto porque o pedido foi apresentado fora do prazo.

O local da manifestação foi isolado com barricadas metálicas amarelas e milhares de agentes da polícia foram destacados para dentro e à volta da zona. Prevê-se que as restrições aos serviços ferroviários e às estações de metro perturbem as deslocações pela capital e tornem mais difícil aos manifestantes chegarem ao local do protesto.

Estes preparativos revelam a determinação das autoridades em conter uma campanha de protesto em rápido crescimento, que mobilizou milhares de jovens, atraiu o apoio da oposição e intensificou o escrutínio sobre Modi.

Os protestos surgem também num momento politicamente delicado, meses depois de as manifestações lideradas pelo movimento "Cockroach" (Barata), motivadas pelo vazamento de provas de exames, terem forçado o ministro da Educação de Modi a demitir-se em julho.

Entretanto, a polícia interveio já hoje para intercetar os manifestantes antes que estes pudessem chegar ao local do protesto, afugentando alguns e detendo outros. Os detidos foram amontoados em viaturas da polícia e levados.

Nos pontos de acesso ao centro de Nova Deli, os agentes pararam autocarros, carros e outros veículos, subindo a bordo para procurar pessoas que se dirigissem às manifestações.

Veículos anti-motim equipados com lançadores de gás lacrimogéneo estavam posicionados ao longo das principais vias. Os jornalistas também enfrentaram restrições em algumas zonas enquanto tentavam cobrir a manifestação.

Os protestos centram-se na "Revisão Intensiva Especial" da Comissão Eleitoral da Índia, que, segundo a oposição, privou milhões de eleitores elegíveis do direito de voto.

Os manifestantes exigem a demissão do presidente da Comissão Eleitoral, Gyanesh Kumar, e o fim desta medida, que, até ao momento, removeu mais de 130 milhões de nomes dos cadernos eleitorais.

A Comissão Eleitoral e o governo rejeitam as alegações de manipulação do eleitorado, afirmando que a revisão tem como objetivo eliminar registos duplicados e inelegíveis.

A disputa tornou-se um foco de mobilização para os partidos da oposição, que procuram desafiar o Partido Bharatiya Janata (BJP), nacionalista hindu, de Modi.

A manifestação de hoje surge na sequência de dias de protestos na capital indiana, onde os deputados da oposição também intensificaram a sua campanha, tendo o líder do Partido do Congresso, Rahul Gandhi, sido detido brevemente pela polícia.

Para Modi, os protestos representam um desafio a meio do seu terceiro mandato, embora o impacto político continue a ser incerto. As eleições nacionais só estão previstas para 2029, mas as eleições estaduais do próximo ano em Uttar Pradesh --- o estado mais populoso da Índia, governado pelo BJP --- e em Gujarat, o estado natal de Modi, irão pôr à prova a posição do partido.