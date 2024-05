Líder do partido neonazi grego Aurora Dourada sai em liberdade condicional

Nikos Michaloliakos foi condenado em 2020 a 13,5 anos de prisão como alegado líder de uma organização criminosa que durante anos teve como alvo imigrantes e opositores políticos.

Entre os crimes atribuídos a este grupo neonazi contam-se os assassínios, em 2013, de um `rapper` antifascista e de um migrante paquistanês, bem como espancamentos graves de pescadores egípcios e de sindicalistas comunistas.

Os magistrados da cidade de Lamia, centro da Grécia, proibiram o matemático de 66 anos e negacionista do Holocausto de sair da área metropolitana de Atenas e obrigaram-no a apresentar-se na esquadra de polícia uma vez por mês.

Os magistrados declararam ainda que não está autorizado a entrar em contacto com outras pessoas condenadas no âmbito do processo.

A agência noticiosa estatal ANA indicou hoje que Nikos Michaloliakos já estava fora da prisão desde 2022, pois fora transferido para um centro de reabilitação a oeste de Atenas após uma grave crise de covid-19.

Antigo cadete oficial e leal ao ditador grego Georgios Papadopoulos, Michaloliakos já tinha passado algum tempo na prisão no final da década de 1970, por causa de uma série de ataques bombistas.

A partir da prisão, escreveu regularmente artigos para o portal da Aurora Dourada, descrevendo a sua condenação como "perseguição política" e rejeitando as provas contra ele como infundadas.

A Aurora Dourada, uma organização xenófoba e antissemita fundada por Michaloliakos, foi durante décadas um partido marginal até à crise da dívida do país, em 2010.

O partido capitalizou então a raiva pública contra a imigração e as políticas de austeridade para entrar no parlamento pela primeira vez em 2012, com um total de 18 lugares.

No auge da sua influência, foi o terceiro maior partido do país no Parlamento.

Apesar da sua queda, a Aurora Dourada continua a atrair dezenas de milhares de eleitores gregos.

O antigo porta-voz do partido, Ilias Kasidiaris, que também está a cumprir uma pena de 13,5 anos de prisão, apoiou um partido até então desconhecido, o Spartans, nas eleições nacionais do ano passado.

O partido recebeu mais de 240.000 votos e conquistou 12 lugares no parlamento. O líder do Spartans agradeceu publicamente a Kasidiaris por ter "ajudado" a ascensão do partido.