Líder do PHA vota e critica país "completamente desumanizado"

"É muito importante (o meu voto) e sobretudo nesta arrancada para a humanização de Angola dar este passo é fundamental, é o sentimento de realização pessoal e coletiva, tanto minha, do partido como a do cidadão", disse Florbela Malaquias, que votou no bairro do Maculusso, distrito urbano da Ingombota, em Luanda.

Em declarações à saída da assembleia, onde exerceu o seu direito de voto, a presidente dos humanistas reafirmou que "vai humanizar Angola" em caso de vitória, nestas quintas eleições gerais angolanas.

"Podem esperar [os angolanos] pela humanização do país completamente desumanizado em todos os sentidos, no sentido material, espiritual, moral e então estou convicta de que todos juntos podemos construir uma sociabilidade mais razoável, mais normal, porque vivemos num modo anormal", salientou.

As quintas eleições gerais em Angola perpetuam a disputa entre os dois principais partidos do país, o MPLA (governo) e a UNITA (oposição), que tentam conquistar a maioria dos 220 lugares da Assembleia Nacional.

João Lourenço, atual Presidente, tenta um segundo mandato e tem como principal adversário Adalberto Costa Júnior, líder da UNITA.

No total, concorrem oito formações políticas que tentam conquistar o voto dos 14,4 milhões de eleitores. As cerca de 13 mil assembleias de voto no país e diáspora vão estar abertas entre as 07:00 e as 17:00 (mesma hora em Lisboa).

O processo eleitoral, que tem cerca de 1.300 observadores nacionais e internacionais, tem sido criticado pela oposição, considerando-o pouco transparente.