Líder do PS aponta papel decisivo da diáspora na inserção global de Portugal

Em declarações à Lusa, à margem da gala do Magellan Community Centre, realizada na nova sede da LiUNA Local 183, em Vaughan, José Luís Carneiro afirmou que "Portugal é um país global porque conta com a diáspora como fator de internacionalização e de inserção na vida global", referindo a importância da língua, da cultura, das empresas, da economia e dos luso-eleitos nas instituições políticas dos países de acolhimento.

"O Governo português, em nome do Estado, deve criar condições para que estas redes de inserção dos portugueses no mundo contem com apoio e suporte, porque são essas redes que afirmam Portugal no espaço global", declarou.

O dirigente sublinhou que a visita ao Canadá tem como objetivo o contacto direto com a comunidade portuguesa e reforçar a ligação histórica entre o partido e os emigrantes.

"O Partido Socialista tem já várias décadas aqui no Canadá. Encontrei alguns dos militantes mais antigos, presentes desde 1975", afirmou.

Segundo o secretário-geral, os valores que orientam a ação do PS, liberdade, igualdade e solidariedade, são também visíveis na comunidade luso-canadiana.

"Estabelecer relações de diálogo, cooperação e confiança com os portugueses no estrangeiro é essencial", disse, referindo deslocações recentes a outras comunidades, incluindo na Bélgica, França, Suíça e Angola.

Carneiro afirmou que o objetivo central destas visitas é "restabelecer uma relação historicamente constituída que é importante para a defesa da democracia" e para transmitir às comunidades que "podem confiar no Partido Socialista para reforçar a ligação ao país".

Entre as medidas dirigidas aos emigrantes, destacou a proposta que entrou esta semana na Assembleia da República para tributar apenas 50 por cento dos rendimentos dos emigrantes portugueses reformados que retornem a Portugal, em sede de IRS.

"É uma medida que permite reforçar o Programa Regressar, criado quando fui secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, em conjunto com o secretário de Estado do Emprego, Miguel Cabrita", afirmou.

O secretário-geral acrescentou que pretende valorizar os serviços consulares e diplomáticos e criar instrumentos de apoio aos empresários que queiram investir em Portugal.

"Queremos uma administração pública mais vocacionada para acompanhar intenções de investimento e promover a língua, a cultura, a economia e as empresas dos portugueses no mundo", afirmou.

Durante o discurso proferido na gala, José Luís Carneiro evocou ainda o papel histórico da língua portuguesa e a herança marítima.

"A nossa língua é global desde o século XV. Foi a língua de Fernão de Magalhães, responsável por uma globalização marítima que ligou culturas e civilizações", afirmou perante a audiência.

O dirigente saudou personalidades luso-canadianas reconhecidas pelo Estado português, incluindo Manuel da Costa, Jack Oliveira, Jack Prazeres, Joe Eustáquio, Charles Sousa e Ana Bailão, agradecendo o trabalho desenvolvido na comunidade.

"As comunidades portuguesas estão no centro das prioridades políticas do partido que tenho a honra de liderar", afirmou.

No final do discurso, Carneiro agradeceu ainda às autoridades canadianas e às famílias que acolheram portugueses ao longo de várias gerações, destacando "valores essenciais como solidariedade e lealdade, fundamentais para a cooperação entre culturas e sociedades".

A visita de José Luís Carneiro ao Canadá, acompanhado por Paulo Pisco, adjunto do secretário-geral para as Comunidades Portuguesas, continua hoje em Montreal, onde concluirá a deslocação com reuniões comunitárias e uma conferência de imprensa.