Líder dos Emirados Árabes Unidos designa príncipe herdeiro

Desde que Sheikh Mohammed, que é conhecido como MBZ, ascendeu à presidência no ano passado, surgiram rumores sobre se o líder faria de um dos irmãos o seu herdeiro, como é tradição.Nesse caso, os favoritos seriam Sheikh Tahnoun bin Zayed, o poderoso chefe de segurança nacional, Sheikh Mansour, dono do clube de futebol Manchester City, ou o ministro dos Negócios Estrangeiros, Sheikh Abdullah.A agência de notícias estatal WAM anunciou agora a nomeação de Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan como príncipe herdeiro, sem fornecer mais detalhes.Sheikh Khaled foi nomeado presidente da agência de inteligência do país em 2016.Os Emirados Árabes Unidos, um aliado próximo dos EUA, são mais conhecidos como a casa do Dubai, um importante centro internacional de negócios e viagens.