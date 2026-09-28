Líder dos sociais-democratas suecos diz ter falhado formação de Governo
A líder dos sociais-democratas suecos, Magdalena Andersson, cujo partido venceu as eleições legislativas de setembro na Suécia, anunciou hoje que não conseguiu formar Governo.
"Tendo em conta as conversações que mantive, concluo que, no atual estado de coisas, não me é possível formar um Governo", declarou, numa conferência de imprensa.
Isto significa que o presidente do parlamento, Andreas Norlen, confiará essa missão a outro líder partidário - possivelmente o conservador Ulf Kristersson, sem garantia de êxito.
O presidente do Riksdag, o parlamento sueco, vai reunir-se na quarta-feira com os líderes dos principais partidos, com exceção de Magdalena Andersson.
A líder social-democrata, de 59 anos, que exerceu brevemente o cargo de primeira-ministra entre 2021 e 2022, não conseguiu fazer coexistir, numa coligação, os centristas e a esquerda radical, duas formações com posições muito distantes.
A aliança entre a direita e a extrema-direita, que perdeu a eleição por 50 mil votos, aguarda uma oportunidade. Este bloco é liderado por Ulf Kristersson, que exerce interinamente a chefia do Governo.
Caso o primeiro-ministro cessante também falhe, nada exclui a possibilidade de Magdalena Andersson tentar novamente.
O país nórdico está habituado a este tipo de reviravoltas: após as eleições legislativas de 2022, foram necessários 37 dias para formar Governo; em 2018, o processo demorou 134 dias.