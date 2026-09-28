Líder dos sociais-democratas suecos diz ter falhado formação de Governo

"Tendo em conta as conversações que mantive, concluo que, no atual estado de coisas, não me é possível formar um Governo", declarou, numa conferência de imprensa.

Isto significa que o presidente do parlamento, Andreas Norlen, confiará essa missão a outro líder partidário - possivelmente o conservador Ulf Kristersson, sem garantia de êxito.

O presidente do Riksdag, o parlamento sueco, vai reunir-se na quarta-feira com os líderes dos principais partidos, com exceção de Magdalena Andersson.

A líder social-democrata, de 59 anos, que exerceu brevemente o cargo de primeira-ministra entre 2021 e 2022, não conseguiu fazer coexistir, numa coligação, os centristas e a esquerda radical, duas formações com posições muito distantes.

A aliança entre a direita e a extrema-direita, que perdeu a eleição por 50 mil votos, aguarda uma oportunidade. Este bloco é liderado por Ulf Kristersson, que exerce interinamente a chefia do Governo.

Caso o primeiro-ministro cessante também falhe, nada exclui a possibilidade de Magdalena Andersson tentar novamente.

O país nórdico está habituado a este tipo de reviravoltas: após as eleições legislativas de 2022, foram necessários 37 dias para formar Governo; em 2018, o processo demorou 134 dias.