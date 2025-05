Líder filipino pede a Leão XIV que continue a aproximar Igreja dos pobres

"Rezo para que continue a aproximar a Igreja dos pobres e dos desfavorecidos. O povo filipino também reza pela força e boa saúde do novo Papa, enquanto ele guia os fiéis com graça, sabedoria e compaixão", disse o líder do país em desenvolvimento, a nação com mais católicos na Ásia.

"Que a sua vida e o seu ministério nos inspirem a perseverar na nossa caminhada quotidiana com o nosso Senhor Jesus Cristo", acrescentou Marcos Jr.

Leão XVI, até ontem o cardeal Robert Francis Prevost, nasceu em Chicago em 1955, embora também tenha obtido a nacionalidade peruana em 2015, depois de passar grande parte da vida religiosa no país andino.

O religioso, missionário da antiga Ordem de Santo Agostinho, foi uma das grandes apostas do antecessor Francisco, que o nomeou responsável pelos bispos de todo o mundo.

Leão XIV entrou discretamente na lista de possíveis eleitos no conclave, que terminou na quinta-feira, como um `outsider` entre os favoritos, um dos quais era o cardeal filipino Luis Antonio Tagle.