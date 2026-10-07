Líder independentista da Catalunha pode regressar a Espanha

O Junts pela Catalunha que permitiu que Pedro Sánchez fosse investido fez agora cair o Governo de Espanha.



Foi o partido de Carles Puigdemont, o Junts pela Catalunha, que, com os seus votos, permitiu que Sánchez fosse investido primeiro ministro e agora foi também o seu partido que fez cair o governo de Espanha.



Reportagem da correspondente da RTP em Espanha, Ana Romeu.