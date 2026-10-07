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Líder independentista da Catalunha pode regressar a Espanha
Carles Puigdemont, o líder independentista da Catalunha, pode regressar a Espanha, a qualquer momento. Foi levantado o mandado de detenção e em breve poderá ser amnistiado.
Foi o partido de Carles Puigdemont, o Junts pela Catalunha, que, com os seus votos, permitiu que Sánchez fosse investido primeiro ministro e agora foi também o seu partido que fez cair o governo de Espanha.
Reportagem da correspondente da RTP em Espanha, Ana Romeu.