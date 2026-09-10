Líder norte-coreano agradece às suas tropas o apoio militar à Rússia

O líder norte-coreano "manifestou um agradecimento especial e um profundo respeito aos comandantes e soldados do Exército que participam em operações militares no estrangeiro", durante uma cerimónia realizada na quarta-feira em Pionyang, segundo a KCNA.

As declarações surgem depois de o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e outros responsáveis de Kiev terem afirmado, em agosto, que Pyongyang e Moscovo decidiram mobilizar entre 30.000 e 50.000 soldados norte-coreanos adicionais na Rússia.

Os serviços de informações militares sul-coreanos também indicaram ter detetado preparativos para um novo destacamento, embora não considerem que seja iminente.

Por seu lado, Kim Yo-jong, a influente irmã do líder norte-coreano, classificou como "falsas" as afirmações ucranianas sobre um envio adicional de tropas, num comunicado divulgado em meados de agosto.

Seul estima que, desde outubro de 2024, a Coreia do Norte enviou para a Rússia cerca de 15.000 soldados de combate e mais de 6.000 engenheiros e pessoal de construção, e calcula que cerca de 6.000 militares norte-coreanos tenham morrido ou ficado feridos.

A Ucrânia também estimava, no mês passado, que cerca de 8.500 militares norte-coreanos permaneciam destacados na Rússia, principalmente na região de Kursk.

Moscovo e Piongyang têm vindo a reforçar os laços bilaterais desde 2024, na sequência da assinatura de um acordo entre os respetivos líderes, que inclui uma cláusula de defesa mútua em caso de agressão.

As autoridades sul-coreanas estimam que a Coreia do Norte forneceu armamento e equipamento militar à Rússia, em troca de apoio económico e transferência de tecnologia de defesa.