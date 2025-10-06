Líder norte-coreano inspeciona novo contratorpedeiro de cinco mil toneladas

Apresentado em abril por Pyongyang, o Choe Hyon é o primeiro contratorpedeiro de cinco mil toneladas do país a ser equipado com mísseis nucleares.

O lançamento do Choe Hyon "é uma demonstração clara do desenvolvimento das forças armadas orientadas para a doutrina Juche [a ideologia de autossuficiência da Coreia do Norte]", afirmou o líder, de acordo com a KCNA.

"As formidáveis capacidades da nossa marinha devem ser exercidas no vasto oceano, a fim de dissuadir ou contrariar e punir as provocações do inimigo à soberania do Estado", acrescentou.

O contratorpedeiro Choe Hyon é um dos dois navios de guerra de cinco mil toneladas que a Coreia do Norte possui, tendo ambos sido concluídos este ano. Kim Jong-un comprometeu-se a construir outro contratorpedeiro do mesmo tipo até outubro de 2026, a fim de reforçar as capacidades navais.

De acordo com o exército sul-coreano, este navio pode ter sido desenvolvido com a ajuda da Rússia, possivelmente em troca do envio de milhares de soldados para ajudar Moscovo a combater na Ucrânia.

As fotos da agência KCNA mostram o líder norte-coreano a supervisionar o que parece ser uma sala de controlo no interior do navio. Outra fotografia apresenta o dirigente a apontar para um mapa desfocado diante de generais.

Esta visita surge depois de Kim Jong-un ter anunciado a mobilização de "meios especiais" contra o vizinho do sul, sem especificar a natureza, de acordo com declarações divulgadas no domingo pela KCNA.

Cerca de 28.500 soldados norte-americanos estão estacionados na Coreia do Sul para fazer face às ameaças militares de Pyongyang. Em setembro, realizaram um exercício militar conjunto com os aliados sul-coreanos e japoneses.

A Coreia do Norte denuncia regularmente esses exercícios, que considera ensaios para uma invasão, enquanto os aliados insistem no caráter defensivo das manobras.