Kim visitou no domingo e na segunda-feira vários projetos na cidade de Samjiyon, com os quais Pyongyang pretende transformar a região num destino turístico de montanha durante todo o ano e impulsionar o desenvolvimento económico local, segundo a KCNA.

A visita ocorre na véspera da cimeira do Fórum de Cooperação Económica Ásia-Pacífico (APEC), prevista para 18 e 19 de novembro na cidade chinesa de Shenzhen, na qual se especula que o líder norte-coreano poderá participar e onde poderá vir a reunir-se com os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e da Rússia, Vladimir Putin, assim como com o chefe de Estado anfitrião, Xi Jinping.

O Presidente dos Estados Unidos mencionou esta segunda-feira a possibilidade de realizar um encontro com Kim, caso o líder da Coreia do Norte visite a China, no contexto das intenções do ocupante da Casa Branca de se reunir com o homólogo norte-coreano ainda este ano.

O Kremlin, por seu lado, afirmou no mesmo dia que não descarta um encontro entre Putin e Kim em Shenzhen, tendo em conta o reforço das relações bilaterais iniciado em 2024, que inclui um pacto de defesa mútua em caso de agressão.

Kim Jong-un inspecionou as obras de ampliação do aeroporto de Samjiyon, um complexo que inclui luxuosos hotéis de montanha com banhos termais e restaurantes, bem como a construção de uma linha ferroviária, uma estância de esqui, hotéis e outras instalações turísticas.

Subiu também ao Monte Paektu, situado na fronteira entre a Coreia do Norte e a China, considerado, segundo a tradição, o berço do povo coreano, para inspecionar a modernização das instalações turísticas, informou a agência norte-coreana.