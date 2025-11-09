Líder populista detido no Japão por difamar político que cometeu suicídio

Tachibana, presidente do Partido Colaborativo (NHK, na sigla em inglês), terá espalhado informações falsas sobre Takeuchi, nas redes sociais e em discursos, acusando-o de ser procurado pela polícia por um suposto crime.

"Parece que o ex-membro da assembleia municipal Takeuchi vai ser preso", declarou Tachibana, num evento de campanha, de acordo com a agência de notícias japonesa Kyodo.

A campanha tinha como objetivo garantir a reeleição do autarca de Hyogo, Motohiko Saito, que foi forçado pela assembleia municipal a abandonar o cargo, depois de ser acusado de assédio moral no trabalho.

Apesar das acusações, Saito foi reeleito em novembro de 2024.

Hideaki Takeuchi acabou por renunciar ao cargo de membro da assembleia municipal de Hyogo após as eleições e, mais tarde, pôs termo à vida.

A mulher de Takeuchi interpôs um processo contra Takashi Tachibana, que foi posteriormente detido pela polícia de Hyogo.

Em março, Tachibana ficou ferido na orelha após ter sido atacado por um homem com uma faca de grandes dimensões enquanto participava num evento de campanha, em Tóquio.

O NHK, um partido populista e anticomunista, foi fundado em 2013 por Tachibana, um antigo funcionário da emissora pública japonesa NHK.

Entre as reivindicações iniciais do NHK estava uma reforma da lei que rege a emissora, para permitir que os cidadãos que não desejassem financiá-la destinassem os impostos a outros serviços públicos.