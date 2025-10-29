Líder republicano no Congresso diz não haver caminho para 3º mandato de Trump

Johnson, próximo de Trump, relatou na terça-feira que discutiu com Trump o assunto e que o Presidente se manteve firme contra um terceiro mandato que desrespeite a Constituição.

"Não vejo caminho para isso", frisou Johnson na sua conferência de imprensa diária no Capitólio, no 28.º dia da paralisação do Governo federal.

Johnson disse acreditar que Trump compreende a situação: "Ele e eu falámos sobre as restrições da Constituição".

O líder da câmara baixa do Congresso descreveu como a 22.ª Emenda da Constituição não permite um terceiro mandato presidencial e que mudar isso, com uma nova emenda, seria um processo trabalhoso de uma década para conquistar estados e votos no Congresso.

"Mas posso dizer que não vamos tirar o pé do acelerador. Vamos entregar resultados ao povo americano e temos uma grande viagem pela frente --- teremos quatro anos de muito trabalho", garantiu, citado pela agência Associated Press (AP).

Os comentários do líder republicano da Câmara dos Representantes surgem numa altura em que Trump, com apenas 10 meses no seu segundo mandato, está a testar os poderes da presidência de formas novas e muitas vezes conflituosas e tem levantado repetidamente a ideia de tentar manter-se no poder na Casa Branca.

Os bonés com a inscrição "Trump 2028" são distribuídos como lembranças aos congressistas e outros visitantes da Casa Branca, e Steve Bannon, ex-gestor de campanha de Trump em 2016 ue se tornou `podcaster`, reacendeu a ideia de um terceiro mandato de Trump.

Trump disse aos jornalistas na segunda-feira, no Air Force One, na sua viagem ao Japão, que adoraria voltar a candidatar-se.

O magnata republicano prosseguiu dizendo que o seu partido tem ótimas opções para as próximas eleições presidenciais, como Marco Rubio, secretário de Estado, ou J.D. Vance, vice-presidente.

"Tudo o que posso dizer é que temos um grande grupo de pessoas", frisou Trump.

Pressionado sobre se estava a descartar uma candidatura a um terceiro mandato, Trump hesitou.

Questionado depois sobre uma estratégia em que poderia candidatar-se à vice-presidência, o que seria permitido por lei, e depois candidatar-se à presidência, afastou a ideia como "demasiado gira".

"Teria permissão para o fazer, mas eu não o faria", garantiu.

A conversa informal ocorreu num momento em que Trump, nas suas palavras e ações, mostra até onde pode levar a presidência, desafiando qualquer pessoa a impedi-lo.

O republicano já enviou tropas da Guarda Nacional para as cidades, apesar das objeções de vários governadores e aceitou milhões incalculáveis em donativos privados para pagar aos militares e financiar o novo salão de baile da Casa Branca.