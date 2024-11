Líder republicano trava acesso ao WC feminino à primeira congressista transgénero eleita

"Toda a infraestrutura unissexual no Capitólio (...) está reservada para pessoas do seu sexo biológico", frisou o presidente da Câmara dos Representantes (câmara baixa do Congresso), Mike Johnson, em comunicado.

O republicano reagiu desta forma a uma polémica lançada por um eleito do seu partido, que apresentou no início da semana um texto para impedir o acesso da democrata Sarah McBride às casas de banho femininas desta instituição.

Esta política de trinta anos tornou-se a primeira mulher transexual eleita para o Congresso norte-americano no início de novembro, em representação do Estado do Delaware.

"As mulheres merecem espaços reservados para as mulheres", defendeu Mike Johnson, especificando que Sarah McBride, que tomará posse em janeiro, terá, no entanto, acesso à sua própria casa de banho no seu escritório.

A questão dos direitos das pessoas transgénero tem sido um dos assuntos mais controversos destas eleições norte-americanas.

O acesso às casas de banho é um tema particularmente quente neste debate, com os republicanos a oporem-se ao acesso das mulheres transexuais aos espaços femininos, assegurando que isso protege as mulheres e as raparigas.

Os democratas, pelo contrário, acusam os republicanos de transfobia e descrevem a medida que visa Sarah McBride como "cruel".

A congressista em causa lamentou a decisão do presidente da Câmara dos Representantes, mas indicou que a irá cumprir, acreditando que não foi eleita "para lutar por uma questão sanitária".

Ao dizer que tem consciência da sua imagem de pioneira, McBride afirmou recentemente que as suas prioridades no Congresso serão principalmente os temas do custo dos cuidados infantis, da habitação, da saúde e até do direito ao aborto.