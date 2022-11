Líder saudita com imunidade no processo do assassinato de Jamal Khashoggi

O jornalista e dissidente saudita foi morto e desmembrado, há quatro anos, no consulado saudita em Istambul. Na altura, os serviços secretos norte-americanos consideraram que o assassinato foi ordenado pelo príncipe Mohammed bin Salman. Mas na quinta-feira, esclareceu um porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, num comunicado. “Não tem nada a ver com os méritos do caso”.Segundo um documento do Tribunal Distrital dos EUA,E, por isso, a Administração Biden, adiantaram os advogados do Departamento de Justiça, “

“Jamal morreu novamente hoje”, escreveu no Twitter Hatice Cengiz, noiva de Khashoggi, condenando a decisão jurídica de Washington.





, acrescentou, posteriormente, noutra publicação.

Imunidade “baseada no status”

O rei saudita nomeou, em 2017, Mohammed bin Salman como príncipe herdeiro da Arábia Saudita, tendo assumido o cargo de primeiro-ministro em setembro passado.





“A Ordem Real não deixa dúvida de que o príncipe herdeiro tem direito à imunidade baseada no status”, afirmaram os advogados do príncipe real, numa petição a 3 de outubro.



Bin Salman nega, desde início, ter ordenado a morte do jornalista saudita, residente nos EUA, mas reconheceu mais tarde que o assassinato ocorreu sob a sua vigilância. E em julho, numa visita à Arábia Saudita, a Casa Branca afirmou que Joe Biden referiu que considerava que o líder saudita era responsável pela morte de Khashoggi.



“É irónico que a Administração Biden tenha permitido que MBS [o líder saudita] possa escapar da responsabilidade, quando foi o próprio presidente Biden que prometeu aos norte-americanos que faria tudo para o responsabilizar”, criticou Sarah Lee Whitson, porta-voz da organização Democracia para o Mundo Árabe Agora, num comunicado.



“Nem mesmo a Administração Trump fez isto”, acrescentou.



Recorde-se que o colunista do Washington Post era um assumido crítico do poder saudita e foi visto pela última vez a entrar nas instalações do consulado saudita em Istambul, a 2 de outubro de 2018. O jornalista foi assassinado e desmembrado por autoridades sauditas e, segundo a inteligência norte-americana, por ordem de Mohammed bin Salman.



Quando a noiva de Khashoggi denunciou o caso, em 2020, Biden prometeu tratar a monarquia saudita como um “pária”. Todavia, no mês passado, o presidente norte-americano afirmou que precisava de “reavaliar” a relação dos EUA com a Arábia Saudita.