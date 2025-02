Líder sírio escolhe bastiões do antigo regime para primeira visita oficial

Ahmad al-Sharaa reuniu-se com representantes locais durante a visita a estas regiões costeiras no oeste do país, disse a presidência síria, citada pela agência France-Presse (AFP).

Na sua conta oficial de Telegram, a província de Latakia publicou imagens que mostram milhares de pessoas reunidas enquanto o comboio do líder sírio passava.

A cidade natal do presidente deposto fica na província de Latakia, que, juntamente com Tartus, alberga grande parte da comunidade alauita, um ramo do Islão xiita de que Assad é originário.

As regiões de Latakia e Tartus albergam duas bases militares da Rússia, aliada do presidente deposto.

Segundo o diretor do Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH), Rami Abdel Rahman, "há ainda milhares de oficiais do antigo regime presentes em Latakia que não resolveram o seu estatuto" com as novas autoridades.

A visita de Ahmad al-Sharaa pode significar que não há "nenhuma possibilidade de o regime de Assad ressurgir em Latakia ou na costa síria", acrescentou Rahman à AFP.

Apesar das garantias das novas autoridades sírias de que as minorias serão protegidas, os membros da comunidade alauita temem represálias.

Nomeado presidente interino por tempo indeterminado, Ahmad al-Sharaa liderou a coligação de fações rebeldes islâmicas que derrubou o presidente Bashar al-Assad em dezembro, pondo fim a décadas de governação do clã Assad.