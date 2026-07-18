Líder supremo ameaça infligir aos EUA "lições inesquecíveis"

"Agora que o inimigo americano está a tentar incitar a guerra (...) ele precisa saber que a estimada nação iraniana e a frente de resistência têm lições inesquecíveis reservadas para ele", declarou o ayatollah, numa mensagem escrita divulgada pela televisão estatal.

"A violação repetida" do memorando de entendimento assinado entre os dois países em 17 de junho para silenciar as armas "demonstrou mais uma vez a todos que a assinatura do Presidente dos EUA não tem valor", acrescentou.

Estes comentários ocorreram horas depois de um negociador afirmar que Teerão suspendeu os seus compromissos com o acordo provisório assinado há cerca de um mês.

A declaração atribuída a Mojtaba Khamenei --- que não é visto publicamente desde o início da guerra --- foi lida na televisão estatal após os EUA e o Irão terem trocado novamente ataques contra infraestrutura e alvos militares.

As declarações de Teerão romperam mais um fio frágil num conflito que não dá sinais de chegar ao fim.

O acordo visava encerrar permanentemente as hostilidades. Agora, Khamenei alerta para "lições" que virão, não apenas do Irão, mas também dos seus grupos armados aliados na região, aos quais se refere como o "Eixo da Resistência".

A batalha pelo Estreito de Ormuz intensificou-se num conflito cada vez mais focado no controlo dessa via navegável essencial, que anteriormente transportava um quinto do petróleo bruto mundial.

Entretanto, fonte oficial da agência de notícias russa TASS disse hoje que o líder supremo iraniano não reaparecerá em público até que a situação com os EUA e Israel se normalize.

"Por razões de segurança, sua excelência não reaparecerá em público tão cedo. O Governo aguarda a normalização da situação. Ele reaparecerá então", afirmou a mesma fonte fonte.

A fonte acrescentou à TASS que Khamenei "não está a aparecer em público devido à guerra", durante a qual o seu pai --- o ayatollah Ali Khamenei --- foi morto em 28 de fevereiro.