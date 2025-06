Líder supremo do Irão declara vitória e diz que EUA "não ganharam nada" com os ataques

“Irão nunca se renderá aos Estados Unidos”

"Para um grande país e nação como o Irão, a simples menção de rendição é um insulto", acrescenta Khamenei.







O líder supremo do Irão avisa que qualquer futura agressão contra Teerão “terá um grande custo” e ameaça voltar a atacar bases norte-americanas no Médio Oriente se for atingido novamente.

Khamenei enfrenta um Irão enfraquecido

Estes foram os primeiros comentários do líder supremo iraniano desde que foi alcançada uma trégua no conflito entre o Irão e Israel. Ali Khamenei passou estas duas semanas num bunker secreto e nem mesmo os altos funcionários do Governo tiveram contacto com ele.



Quando Khamenei emergir do esconderijo, enfrentará uma nova realidade e uma nação destruída e enfraquecida.



A extensão dos danos às forças armadas ainda é incerta e controversa, mas os repetidos bombardeamentos contra bases e instalações do exército e da Guarda Revolucionária sugerem uma degradação substancial do poder militar do Irão. Comandantes de alto escalão da Guarda Revolucionária e do exército do Irão foram mortos por Israel durante o conflito.



Os acontecimentos das últimas semanas enfraqueceram a imagem de Khamenei e já começaram a surgir rumores sobre dissidências nos altos cargos e receios de uma revolta popular.



"Ali Khamenei provavelmente será o último 'Líder Supremo' da República Islâmica no sentido pleno da palavra", diz Lina Khatib, investigadora da Universidade de Harvard, citada pela



Estes foram os primeiros comentários do líder supremo iraniano desde que foi alcançada uma trégua no conflito entre o Irão e Israel. Ali Khamenei passou estas duas semanas numsecreto e nem mesmo os altos funcionários do Governo tiveram contacto com ele.Quando Khamenei emergir do esconderijo, enfrentará uma nova realidade e uma nação destruída e enfraquecida.Comandantes de alto escalão da Guarda Revolucionária e do exército do Irão foram mortos por Israel durante o conflito.Os acontecimentos das últimas semanas enfraqueceram a imagem de Khamenei e já começaram a surgir rumores sobre dissidências nos altos cargos e receios de uma revolta popular."Ali Khamenei provavelmente será o último 'Líder Supremo' da República Islâmica no sentido pleno da palavra", diz Lina Khatib, investigadora da Universidade de Harvard, citada pela BBC

Na sua primeira declaração desde que o conflito terminou com um cessar-fogo, o líder supremo do Irão começou por parabenizar “a grande nação do Irão” pela sua “vitória sobre o falso regime sionista”.Khamenei diz que os Estados Unidos entraram no conflito com Israel “porque sentiam que, se não entrassem, o regime sionista seria destruído”. “No entanto, os americanos não ganharam nada nesta guerra”, declarou.O líder supremo do Irão diz que o presidente norte-americano fez um relato “incomumente exagerado” sobre os acontecimentos, numa tentativa de “distorcer a verdade”, e afirma queO líder supremo do Irão diz que a ação militar dos EUA nunca foi sobre questões nucleares ou enriquecimento nuclear, mas sobre "rendição".“Um dia é sobre direitos humanos, no outro dia é sobre direitos das mulheres, depois é sobre a questão nuclear, depois sobre mísseis”, diz. “Mas, na verdade, no fundo, tudo foi sempre sobre uma coisa: eles querem que o Irão se renda”, acrescentou.