Líder supremo do Irão promete dura punição a Israel

O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão acrescentou que os Estados Unidos, como maiores aliados de Telavive, serão responsáveis pelas consequências das ações de Israel.





Uma ameaça no mesmo sentido foi também já emitida pela Guarda Revolucionária, a força de elite do Irão.





Em comunicado, afirma que Israel pagará um preço alto por seu ataque, no qual morreu o comandante da Guarda, Hossein Salami, e ameaça com uma retaliação decisiva.



"O ataque israelita foi levado a cabo com pleno conhecimento e apoio dos maus governantes na Casa Branca e dos terroristas norte-americanos", pode ainda ler-se.







"O general Hossein Salami, comandante-em-chefe da Guarda Revolucionária, e vários comandantes foram mortos nos ataques do regime sionista", confirmaram as agências IRNA e Tasnim, esta tendo ligação à Guarda.



A IRNA também informou que um número desconhecido de civis foi morto em áreas residenciais no norte de Teerão.







AIEA confirma que Natanz foi visada





A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) confirmou já que o local de enriquecimento de urânio de Natanz, no centro do Irão, foi atingido pelos ataques israelitas.





"A AIEA está a monitorizar de perto a situação profundamente preocupante no Irão", escreveu na X o diretor da agência, Rafael Grossi.





"A Agência pode confirmar que o local de Natanz faz parte das alvos", acrescentou, para acrescentar que a AIEA está "em contacto com as autoridades iranianas sobre os níveis de radiação", bem como com os seus inspetores no local.



"O regime sionista (Israel) desencadeou a sua mão perversa e sangrenta num crime contra o Irão esta manhã e revelou a sua natureza vil. Com este ataque, o regime sionista preparou um destino amargo para si próprio e que certamente irá receber", afirma em comunicado Ali Khamenei.