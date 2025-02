Líderes árabes discutem futuro da Faixa de Gaza em Riade

Oito líderes árabes reúnem-se em Riade para discutir um plano em resposta à proposta do presidente norte-americano, Donald Trump, de colocar a Faixa de Gaza sob controlo dos EUA e deslocar a população do enclave palestiniano para países vizinhos.

Nesta cimeira para discutir um “plano de reconstrução egípcio” para Gaza vão estar representadas seis monarquias do Golfo - Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Qatar, Koweit, Omã e Bahrein –, bem como a Jordânia e o Egito.



A rejeição da proposta de Trump para deslocar toda a população da Faixa de Gaza, território que o governante norte-americano quer transformar numa “Riviera do Médio Oriente", suscitou um raro consenso no mundo árabe. Mas poderão surgir divergências sobre a governação de Gaza e o financiamento da reconstrução do enclave palestiniano, segundo fontes diplomáticas e peritos árabes.



O território foi devastado por 15 meses de guerra entre Israel e o Hamas, desencadeada por um ataque do movimento islamita palestiniano em solo israelita em 07 de outubro de 2023.



O custo para a reconstrução do território foi estimado pela ONU em mais de 53 mil milhões de dólares (mais de 51 mil milhões de euros).