Líderes da UE debatem aumento de gastos com a defesa

Duas semanas após os três anos de guerra na Ucrânia causada pela invasão russa e quando existem tensões entre a administração norte-americana e a liderança ucraniana, os chefes de Governo e de Estado da UE vão tentar um alcançar um consenso sobre as primeiras medidas para tornar a Europa mais soberana, autónoma e estar melhor equipada na área da defesa e da segurança.



No encontro, os líderes da UE vão comprometer-se a “acelerar a mobilização dos instrumentos e financiamentos necessários” para tornar o bloco comunitário “mais forte e mais capaz no domínio da segurança e da defesa, contribuindo positivamente para a segurança global e transatlântica e complementando a NATO (Organização do Tratado do Atlântico Norte)”.