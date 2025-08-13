Líderes da UE e Zelensky transmitem a Trump que a Ucrânia "deve estar na mesa" das negociações

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou esta quarta-feira em Berlim esperar que a reunião de sexta-feira no Alasca entre Donald Trump e Vladimir Putin leve a um cessar-fogo na guerra entre a Rússia e a Ucrânia.



"É preciso falar de um cessar-fogo, mas com garantias de segurança sólidas e fortes", disse Volodymyr Zelensky, na conferência de imprensa conjunta com o chanceler alemão. "O presidente Trump disse-nos que está pronto para participar nessas discussões", acrescentou.





Durante a reunião virtual, o líder ucraniano alertou o presidente norte-americano para as intenções de Vladimir Putin e defendeu que as negociações de paz devem ser complementadas "com alguma forma de pressão sobre a Rússia, caso esta não aceite o cessar-fogo no Alasca", sustentando que "as sanções ajudam muito e afetam a indústria russa". "Eu disse ao presidente dos EUA e a todos os nossos colegas europeus que Putin está a fazer bluff e que não quer a paz", afirmou Zelensky.





Para Volodymyr Zelensky, Moscovo está atualmente a tentar "pressionar" ao acentuar a sua conquista do território ucraniano: "Ele está a tentar pressionar antes da reunião no Alasca em todas as partes da frente ucraniana. A Rússia está a tentar mostrar que pode ocupar toda a Ucrânia", acrescentou.

Europeus saudam reunião "construtiva" com Trump





Na conferência de imprensa, em Berlim, o chanceler alemão Friedrich Merz considerou a reunião virtual sobre a guerra na Ucrânia com Donald Trump "construtiva" e expressou o apoio europeu ao esforço norte-americano na busca pela paz na Ucrânia, desde que sejam salvaguardados os interesses europeus e ucranianos.





"Se os Estados Unidos da América trabalharem agora pela paz na Ucrânia, salvaguardando os interesses europeus e ucranianos, podem contar com o nosso total apoio neste esforço", afirmou Friedrich Merz. De acordo com o chanceler alemão, houve acordo entre Trump e os europeus em praticamente todos os pontos e metas a atingir: "Foram debatidos com o Presidente Trump todos os aspetos da posição europeia, e ele pode contar com o nosso apoio", declarou.





De acordo com primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, existe uma "verdadeira" hipótese de alcançar um cessar-fogo na Ucrânia graças ao presidente dos EUA Donald Trump.

"Durante os três anos e alguns meses que este conflito durou, nunca estivemos perto de uma verdadeira solução para chegar a um cessar-fogo. E agora temos essa oportunidade, graças ao trabalho do presidente (dos EUA)", afirmou Keir Starmer.



Também a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o presidente do Conselho Europeu, António Costa, saudaram a conversa com o presidente norte-americano sobre a Ucrânia e expressaram otimismo nas negociações no Alasca.

Colocando a bola do lado da Rússia, Friedrich Merz alertou que se a posição de Moscovo se mantiver inalterada na eunião entre Trump e Putin em Anchorage, no Alasca, a pressão sobre a Rússia deve ser aumentada, como solicitada por Kiev.





"Se não houver uma ação por parte da Rússia no Alasca, a Europa e os Estados Unidos terão de aumentar a pressão", sustentou Merz.

"Não podem ser tomadas decisões sem a Ucrânia"



