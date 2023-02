Líderes da UE flexibilizam fundos europeus

De Bruxelas saem medidas para flexibilizar o apoio às empresas, como conta a correspondente da Antena 1, Andrea Neves.Foram 18 horas de uma reunião muito centrada no conflito ucraniano.

António Costa insiste que enviar aviões de combate para a Ucrânia não é uma linha vermelha. Mas lembra que, devido à participação de Portugal em missões da NATO, não é possível dispensar os F-16. Ainda assim, compromete-se a enviar mais equipamento militar.

Ideia sublinhada já na madrugada desta sexta-feira, no final de um encontro que contou com a presença do presidente ucraniano.