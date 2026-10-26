Líderes de esquerda das Américas saúdam vitória de Lula

Lula, eleito para um quarto mandato, governou o país entre 2003 e 2010, numa altura em que os governos de esquerda estavam no poder em vários países da região. Desde que regressou à presidência, em 2023, tem sido um crítico veemente de Trump.

Em Cuba, o Presidente Miguel Díaz-Canel felicitou o "irmão Lula" da Silva por uma "vitória histórica" que "garante a continuidade do caminho de paz, soberania e justiça social empreendido pelo povo brasileiro".

"O Brasil pode contar com Cuba na construção da unidade e integração da nossa Grande Pátria, a América Latina e as Caraíbas", escreveu na rede social X.

O Presidente boliviano, Rodrigo Paz, notou que Bolívia e Brasil "são países vizinhos e irmãos, unidos por uma história partilhada e desafios comuns".

"Continuaremos a trabalhar juntos para fortalecer a nossa relação e gerar mais oportunidades para as nossas nações", indicou também na rede social X.

A ex-presidente Cristina Kirchner, da Argentina, felicitou o "camarada Presidente Lula", que nestas eleições "soube despertar as paixões e a razão dos seus compatriotas para vencer esta batalha".

Dos Estados Unidos, o senador Bernie Sanders referiu que o vencedor das eleições brasileiras "defendeu os trabalhadores brasileiros e a democracia". "E continuará a fazê-lo nos próximos quatro anos", escreveu na X.

Do Equador, o chefe de Estado, Daniel Noboa, felicitou Lula e destacou a importância do trabalho conjunto na região. Noboa salientou que a região «tem inimigos comuns, desafios partilhados e muito a ganhar quando" há um trabalho conjunto.

A Presidente do México, Claudia Sheinbaum, também felicitou no domingo o Presidente brasileiro pela vitória na segunda volta das eleições presidenciais do Brasil.

"Viva a democracia, o povo do Brasil venceu. Parabéns, Presidente Lula!", afirmou no domingo nas redes sociais.

Luiz Inácio Lula da Silva foi reeleito no domingo na segunda volta das eleições presidenciais do Brasil, com 51,79% dos votos, para o quarto mandato como chefe de Estado, derrotando Flávio Bolsonaro, e fez história como o primeiro candidato a vencer depois de ter perdido na primeira volta.

Vários líderes de direita, incluindo o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ainda não se pronunciaram em relação a estes resultados.

Em Portugal, o secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, felicitou Lula da Silva pela reeleição, considerando que representa "uma importante vitória para a democracia".

"Felicito Lula da Silva pela eleição como Presidente da República Federativa do Brasil, desejando-lhe os maiores sucessos no exercício das suas funções, ao serviço do povo brasileiro. Uma importante vitória para a democracia", refere o líder socialista.

Numa nota enviada à agência Lusa, José Luís Carneiro destaca as relações entre Portugal e o Brasil, assinalando que os dois países "partilham uma história, uma língua e laços humanos que se renovam todos os dias", bem como "relações de família, de amizade, de cultura e de trabalho, mas também de cooperação económica, de conhecimento e de oportunidades para as novas gerações".