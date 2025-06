Líderes de extrema-direita felicitam Nawrocki. Vitória contraria agenda pró-europeia de Tusk

Apelos de cooperação com UE

Em reação à eleição, Volodymyr Zelensky referiu que além de esperar manter uma cooperação frutuosa com a Polónia, deseja também uma boa relação pessoal com Nawrocki – que, além de criticar a adesão da Ucrânia à União Europeia e à NATO, disse recentemente que pretende reduzir a ajuda aos refugiados ucranianos em território polaco.











C/agências

Slawomir Mentzen felicitou Karol Nawrocki através das redes sociais, encorajando-o a lembrar-se dos apoiantes do partido Confederação, de extrema-direita, que votaram nele na segunda volta das eleições.Segundo Mentzen, os eleitores do partido estão a contar com o facto de Nawrocki não colocar os interesses da Ucrânia ao mesmo nível dos assuntos da Polónia., escreveu nas redes sociais o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, que se disse “ansioso para trabalhar” com o político polaco de 42 anos.A líder do partido de extrema-direita francês União Nacional também saudou a vitória de Nawrocki, que vê como uma "boa notícia".Na mesma onda de felicitações, a primeira-ministra italiana comemorou a viragem à direita e lembrou que há "valores comuns" entre os dois países., escreveu nas redes sociais Giorgia Meloni, que lidera em Itália um governo de coligação da direita com extrema-direita.Também Matteo Salvini, líder do partido italiano de extrema-direita Liga e vice-primeiro-ministro de Meloni no executivo de coligação, felicitou Nawrocki., afirmou Salvini.Nawrocki - candidato apoiado pelo partido ultraconservador Lei e Justiça - venceu no domingo a segunda volta das eleições presidenciais polacas, com 50,89 por cento dos votos, contra 49,11 por cento do seu rival, o liberal pró-europeu Rafal Trzaskowski. A vitória de Nawrocki é vista como uma continuação, ainda mais radical, da liderança de Andrzej Duda na Presidência polaca. Se Duda não hesitou em vetar várias iniciativas de Tusk, os analistas acreditam agora que o governo de Tusk enfrenta a estagnação da sua agenda reformista.Menos à direita, o presidente alemão, Frank-Walter Steinmeier, felicitou o candidato nacionalista Karol Nawrocki pela vitória nas eleições presidenciais polacas de domingo, pedindo que os dois países "cooperem estreitamente com base na democracia e no Estado de direito".Também a presidente da Comissão Europeia reagiu, felicitando o presidente eleito e manifestando a confiança de que a União Europeia e a Polónia vão manter uma “excelente” cooperação., escreveu Ursula von der Leyen numa mensagem nas redes sociais., acrescentou a conservadora alemã.Da Ucrânia, espera-se também uma cooperação frutuosa com a Polónia, apesar das críticas de Karol Nawrocki, futuro chefe de Estado polaco, aos planos de adesão de Kiev à União Europeia e à Aliança Atlântica.