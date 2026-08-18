Líderes do Equador, Chile e El Salvador em Pequim para reforçar laços com China

As três visitas coincidem com um período de intensificação das trocas entre o gigante asiático e a região da América Latina, embora partam de bases diferentes.

Enquanto o Equador e o Chile mantêm há anos estreitas relações comerciais com a China, com os respetivos acordos de comércio livre, El Salvador ainda negoceia um tratado com Pequim.

O Presidente do Equador, Daniel Noboa, chegou à China no domingo para uma visita de Estado de oito dias, cujo programa inclui uma reunião com o homólogo chinês, Xi Jinping, e outros altos dirigentes do país asiático.

Segundo a agência de notícias oficial chinesa Xinhua, a viagem ocorre após convite de Xi, tratando-se da primeira visita de Estado do chefe de Estado equatoriano à China.

O Presidente chinês terá uma reunião com Noboa em Pequim, enquanto o primeiro-ministro, Li Qiang, e o presidente da Assembleia Popular Nacional, Zhao Leji, terão encontros separados com o líder equatoriano.

Segundo o ministro dos Negócios Estrangeiros equatoriano, Roberto Kury, Quito procurará durante a visita atrair investimentos chineses nos setores da energia e da mineração, além de reforçar as exportações para o mercado asiático.

Entre os temas em discussão figuram também as restrições impostas pela China a 14 empresas equatorianas exportadoras de camarão, afetadas desde outubro de 2025 por controlos relacionados com questões sanitárias.

Pequim restabeleceu esta semana a autorização para oito exportadores, após meses de negociações.

Outros seis estabelecimentos continuam suspensos, e a Câmara Nacional de Aquacultura do Equador disse estar confiante de que haverá progressos durante a visita de Noboa.

O Equador pretende igualmente abordar com Pequim a dívida do Equador para com o Banco de Exportação e Importação da China e a operação e manutenção da hidroelétrica Coca Codo Sinclair, a maior do país, construída pela estatal chinesa Sinohydro e recebida formalmente pelo governo equatoriano em abril.

A China e e Equador assinaram em maio de 2024 um tratado de livre comércio.

Também o ministro dos Negócios Estrangeiros do Chile, Francisco Pérez Mackenna, está de visita à China, com paragens em Pequim e Xangai.

O diplomata tem agendado um encontro com o homólogo chinês, Wang Yi, para além de participar em reuniões com líderes empresariais no âmbito do programa "Escolha o Chile", que visa atrair investimento e abrir novos mercados para os produtos chilenos.

O presidente da Assembleia Legislativa de El Salvador, Ernesto Castro, está também de visita à China até 22 de agosto a convite do homólogo chinês, Zhao Leji.

O parlamento não revelou a agenda da visita, embora Castro se tenha reunido na semana passada com o embaixador chinês em San Salvador, Zhang Yanhui, para discutir a cooperação legislativa bilateral.

El Salvador estabeleceu relações diplomáticas com Pequim em 2018, após romper relações com Taiwan, e o Presidente Nayib Bukele visitou a China em 2019, onde se reuniu com Xi Jinping.

Os dois países estão a negociar um acordo de comércio livre, cuja primeira ronda teve lugar em Pequim em 2024.