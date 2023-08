Líderes do golpe no Níger querem processar presidente Bazoum por "alta traição"

O anúncio foi feito na televisão estatal pelo coronel Amadou Abdramane, poucas horas depois de a junta militar que derrubou o presidente Mohamed Bazoum ter dito que estaria disponível para resolver diplomaticamente a crise.





Abdramane declarou que o regime militar "reuniu as provas necessárias para processar perante as autoridades nacionais e internacionais competentes o presidente deposto e os seus cúmplices locais e estrangeiros, por alta traição e por minar a segurança interna e externa do Níger".







Coronel Abdourahmane, da junta militar | Balima Boureima - Reuters

Nas semanas que se seguiram ao golpe de julho, a junta autonomeou um novo governo. No processo, os revoltosos alavancaram o sentimento anti-francês e contra o ex-governante para obterem apoio entre a população.





As alegadas provas

Em declarações difundidas pela televisão estatal, Abdramane referiu-se a mensagens que Bazoum terá enviado a países estrangeiros durante a prisão domiciliária.





Neste relato da junta, é afirmado que políticos de alto estatuto da África Ocidental e os “seus mentores internacionais” fizeram falsas alegações e tentaram impedir uma solução pacífica para a crise, com o objetivo de “justificar uma intervenção militar”.





O coronel deixou claro que asNas declarações da junta não foram identificados os países ocidentais. Também não foi referida a data para o julgamento.

"Campanha de desinformação"

Pessoas próximas do presidente deposto, bem como dirigentes do partido de Bazoum, referem que a eletricidade e a água da família foram cortadas e começa a escassear comida.



Por sua vez, o presidente deposto também informou a Human Rights Watch de que o filho precisa de uma consulta médica devido a um problema cardíaco grave. Porém, a junta já veio afirmar que, realizada uma consulta, “o médico não levantou preocupações sobre o estado de saúde do presidente deposto e dos seus familiares”.





Abdourahmane acusa então os políticos da África Ocidental e parceiros internacionais de “alimentar uma campanha de desinformação para desacreditar a junta”. O presidente democraticamente eleito do Níger foi deposto por membros de sua guarda presidencial a 26 de julho. Desde então, Bazoum está em prisão domiciliaria na capital, Niamey.





O bloco regional da CEDEAO na África Ocidental ordenou o envio de uma força militar de prontidão e impôs sanções económicas, enquanto o governo civil não fosse reposto. A junta denunciou estas medidas como "ilegais, desumanas e humilhantes".





O Conselho de Paz e Segurança da União Africana está reunido a partir desta segunda-feira para discutir a crise do Níger. Em cima da mesa está a possibilidade de anular a decisão do CEDEAO, caso ache que a paz e a segurança nesta região do Continente Africano estão ameaçadas pela possível intervenção militar.







Os vizinhos do Níger, Mali e Burkina Faso, também governados por juntas militares que tomaram o poder via golpes de Estado, argumentaram que uma "intervenção seria equivalente a uma declaração de guerra contra eles próprios".