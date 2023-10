Líderes dos 27 tomam posição sobre conflito entre Israel e o Hamas

A reunião extraordinária foi convocada pelo presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, no último sábado, numa altura em que Telavive já tinha iniciado a concentração de tropas junto ao território da Faixa de Gaza (enclave palestiniano controlado pelo Hamas desde 2007) em preparação para uma potencial ofensiva contra o grupo islamita.



Portugal está representado pelo primeiro-ministro António Costa.



A reunião acontece um dia depois de a Comissão Europeia ter anunciado a abertura de uma ponte aérea com o Egito para enviar ajuda humanitária à população palestiniana de Gaza que vive uma “situação humanitária desastrosa”, na sequência do “ataque terrorista hediondo” perpetrado pelo Hamas contra Israel, em 7 de outubro, e da retaliação israelita que se seguiu.



A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, foi alvo de críticas na última semana por não se ter pronunciado sobre o povo palestiniano e sobre a retaliação israelita contra o Hamas.



Na carta convite que enviou aos chefes de Estado e de Governo da União Europeia (UE), Charles Michel reconheceu que “as cenas trágicas que se desenrolam na Faixa de Gaza resultantes do cerco e da falta de (acesso) às necessidades básicas, combinadas com a destruição provocada por bombardeamentos significativos (de Israel), estão a fazer soar o alarme para a comunidade internacional”.



“É da maior importância que o Conselho Europeu, em linha com os tratados e os nossos valores, estabeleça uma posição comum e uma linha de ação clara e unificada que reflita a complexidade da situação que se desenrola”, defendeu ainda na missiva.