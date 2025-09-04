Líderes europeus encontram-se com o presidente da Ucrânia em Paris

por Antena 1

Foto: Teresa Suarez - EPA

Um encontro que vai decorrer em Paris, com a presença de Emmanuel Macron, do primeiro-ministro britânico Keir Starmer e do chancelér da Alemanha Friedrich Merz, entre outros.

Volodymyr Zelensky vai também discutir o futuro da guerra com a Rússia e os caminhos para a paz, com os restantes chefes de estado e de governo da União Europeia, como Luís Montenegro, que vão participar nesta reunião à distância, por vídeo-conferência.

A correspondente da Antena 1 na capital francesa, Rosário Salgueiro, dá-nos conta de mais informações sobre este encontro de apoio à Ucrânia.

Reportagem de Rosário Salgueiro no palácio do Eliseu, em Paris, onde vai decorrer hoje esta reunião de apoio à Ucrânia.
