Líderes europeus encontram-se com o presidente da Ucrânia em Paris
Foto: Teresa Suarez - EPA
Um encontro que vai decorrer em Paris, com a presença de Emmanuel Macron, do primeiro-ministro britânico Keir Starmer e do chancelér da Alemanha Friedrich Merz, entre outros.
A correspondente da Antena 1 na capital francesa, Rosário Salgueiro, dá-nos conta de mais informações sobre este encontro de apoio à Ucrânia.
Reportagem de Rosário Salgueiro no palácio do Eliseu, em Paris, onde vai decorrer hoje esta reunião de apoio à Ucrânia.