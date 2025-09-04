Líderes europeus encontram-se com o presidente da Ucrânia em Paris

Foto: Teresa Suarez - EPA

Volodymyr Zelensky vai também discutir o futuro da guerra com a Rússia e os caminhos para a paz, com os restantes chefes de estado e de governo da União Europeia, como Luís Montenegro, que vão participar nesta reunião à distância, por vídeo-conferência.



A correspondente da Antena 1 na capital francesa, Rosário Salgueiro, dá-nos conta de mais informações sobre este encontro de apoio à Ucrânia.



Reportagem de Rosário Salgueiro no palácio do Eliseu, em Paris, onde vai decorrer hoje esta reunião de apoio à Ucrânia.