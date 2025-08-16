Líderes europeus prontos a "manter a pressão sobre a Rússia" e trabalhar para cimeira tripartida

"Enquanto as mortes na Ucrânia continuarem, estamos prontos para manter a pressão sobre a Rússia. Continuaremos a reforçar as sanções e medidas económicas mais amplas para pressionar a economia de guerra da Rússia até que haja uma paz justa e duradoura", disseram , numa declaração conjunta, assinada pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, o presidente do Conselho Europeu, António Costa, e os líderes do Reino Unido, Alemanha, Finlândia, Itália e Polónia.





Thank you @POTUS for the update on discussions in Alaska.



The EU is working closely with @ZelenskyyUA and the United States to reach a just and lasting peace.



Strong security guarantees that protect Ukrainian and European vital security interests are essential. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 16, 2025

Os dirigentes europeus dizem estar prontos para facilitar uma cimeira tripartida, entre Ucrânia, EUA e Rússia.





Reafirmam que "caberá à Ucrânia tomar decisões sobre seu território. As fronteiras internacionais não devem ser alteradas à força".





Réunion de coordination ce matin avec le Président Trump, le Président Zelensky et mes partenaires européens après la rencontre entre le Président Trump et le Président Poutine en Alaska.



À l’issue de cette réunion, nous avons poursuivi les échanges avec mes homologues… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 16, 2025

Von der Leyen agradece os esforços de Trump e diz que a Europa está a trabalhar com Zelensky e EUA para garantir uma "paz duradoura".“É essencial continuar a apoiar a Ucrânia e a pressionar a Rússia enquanto a sua guerra de agressão continuar e uma paz sólida e duradoura que respeite os direitos da Ucrânia não tiver sido concluída”, escreve Macron na rede social X.Acrescentou falando em plural dos parceiros europeus que “qualquer paz duradoura deve ser acompanhada de garantias de segurança inabaláveis. Nesse sentido, saúdo a disposição dos Estados Unidos em contribuir. Trabalharemos com eles e com todos os nossos parceiros na Coligação, com quem nos reuniremos em breve, para alcançar progressos concretos”.“Também será essencial aprender todas as lições dos últimos 30 anos, em particular a propensão bem estabelecida da Rússia a não cumprir seus próprios compromissos”.Uma reação que surge depois do encontro entre Trump e Putin no Alasca, esta sexta-feira, que terá sido “construtivo”, mas que acabou sem acordo e com poucos pormenores concretizados sobre os pontos em que os dois líderes teriam concordado.Foi o primeiro encontro dos dois presidentes desde 2018 e que marcou o regresso de Vladimir Putin aos Estados Unidos, após dez anos de ausência, bem como a um grande palco diplomático, apesar de procurado pelo Tribunal Penal Internacional por crimes de guerra, e de relações suspensas entre Washington e Moscovo a partir da invasão russa da Ucrânia, em fevereiro de 2022.