Lideres europeus reúnem-se para debater novas ameaças tarifárias de Trump

O objetivo é coordenar posições face à nova ameaça de novas tarifas por parte do presidente norte-americano, em que a resposta da União Europeia não pode ser individual.

Andrea Neves - Antena 1

Esta reunião foi convocada pelo presidente do Conselho Europeu, referindo António Costa que "é um dia de consultas e de diálogo de todos o líderes, onde tem havido sucessivas respostas (...) todos confluentes no mesmo sentido, primeiro o respeito pelo cumprimento da soberania [de todos os Estados, com especial destaque para a soberania da Dinamarca e Gronelândia], mas obviamente não podemos a estar a ser ameaçados".