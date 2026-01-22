Mundo
Europa
Lideres europeus reúnem-se para debater novas ameaças tarifárias de Trump
Os chefes de Estado e de Governo reúnem-se esta quinta-feira ao fim da tarde em Bruxelas. Foram convocados pelo presidente do Conselho Europeu depois das ameaças tarifárias de Donad Trump a oito países, seis dos quais fazem parte da União Europeia.
O objetivo é coordenar posições face à nova ameaça de novas tarifas por parte do presidente norte-americano, em que a resposta da União Europeia não pode ser individual.
Esta reunião foi convocada pelo presidente do Conselho Europeu, referindo António Costa que "é um dia de consultas e de diálogo de todos o líderes, onde tem havido sucessivas respostas (...) todos confluentes no mesmo sentido, primeiro o respeito pelo cumprimento da soberania [de todos os Estados, com especial destaque para a soberania da Dinamarca e Gronelândia], mas obviamente não podemos a estar a ser ameaçados".Andrea Neves - Antena 1