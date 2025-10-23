Líderes prometem colmatar necessidades financeiras urgentes da Ucrânia

"Hoje, o Conselho Europeu transmitiu uma mensagem importante: a UE [União Europeia] está empenhada em dar resposta às necessidades financeiras urgentes da Ucrânia para os próximos dois anos, incluindo o apoio aos seus esforços militares e de defesa", anunciou no X o presidente do Conselho Europeu, António Costa.

Numa declaração aprovada a 26 - com a Hungria de fora, como tem sido habitual até agora relativamente à Ucrânia -, os chefes de Governo e de Estado da UE, reunidos à porta fechada em Bruxelas, decidiram pedir à Comissão Europeia para estudar opções de financiamento com base nas necessidades de financiamento da Ucrânia, estando o executivo comunitário a finalizar uma proposta juridicamente sólida sobre um empréstimo de reparações assente nas maturidades dos bens congelados no espaço comunitário do banco central da Rússia.