Liechtenstein. Veto do príncipe ao aborto causa consternação



A proposta foi aprovada pelo Parlamento do Liechtenstein no mês passado, após a apresentação de uma iniciativa popular assinada por cerca de um quarto dos eleitores do país.



O príncipe Alois, que nunca escondeu a sua oposição ao texto, tinha um prazo de seis meses para promulgar a lei ou vetá-la.



À medida que a iniciativa ganhava força, o príncipe herdeiro do Liechtenstein, Alois, revelou que iria usar o seu poder de veto para impedir qualquer alteração às leis.

Ativistas chocados



"Para o comité, esta atitude assemelha-se a uma demonstração de força, realizada em detrimento das pessoas afetadas", acrescentaram, anunciando a realização de uma manifestação no sábado, na capital Vaduz.

“Esta é a primeira vez que exerce efetivamente este veto. A conclusão é clara: quando o assunto é o aborto, há apenas uma pessoa que decide.”

Em 2012, os eleitores votaram, por larga maioria, a manutenção dos poderes de veto do príncipe, num referendo que, na altura, foi interpretado como um debate indireto sobre a própria permanência da monarquia no Liechtenstein.

IVG só é permitida em casos excecionais

A IVG só é permitida em casos excecionais, como quando a vida da mãe está em risco ou quando a gravidez resulta de uma violação.

A iniciativa defendia ainda que o procedimento fosse coberto pelo seguro de saúde e apelava à revogação da proibição nacional de partilhar informação sobre o acesso ao aborto.





O objetivo era eliminar as várias barreiras enfrentadas pelas mulheres, que se veem obrigadas a viajar para o estrangeiro — frequentemente para a vizinha Áustria ou para a Suíça —, o que implica custos, a necessidade de providenciar cuidados para os filhos e, por vezes, a falta de um veículo para a deslocação.



c/agências