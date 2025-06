Liga Árabe pede contenção para evitar que situação se descontrole

"A Secretaria-Geral da Liga Árabe condena os ataques israelitas contra o território iraniano e afirma que constituem uma violação flagrante do Direito internacional", afirmou a entidade pan-árabe, com sede no Cairo, num comunicado.

Além disso, exigiu "uma intervenção decisiva e imediata da comunidade internacional para deter esses ataques, que ameaçam abalar a região", além de sublinhar "a necessidade de conter a escalada e evitar que a situação fique fora de controlo".