Língua portuguesa cresce na Venezuela

", disse.Carlos de Sousa Amaro falava à agência Lusa no final do Primeiro Encontro Virtual de Escritores Lusófonos da Venezuela, que durante cinco dias reuniu sete escritores e intelectuais de diversos países com o público venezuelano e que homenageou o poeta português Fernando Pessoa.", disse o diplomata, que destacou também o papel das associações luso-venezuelanas na promoção do idioma.O diplomata explicou que neste momento, ao abrigo de um acordo com o Instituto Camões, com uma delas, a UPEL, na cidade de Maracau, a preparar os estudantes para serem professores de português.Carlos de Sousa Amaro frisou ainda que tem sido preparada "toda uma cadeia" de ensino e promoção da língua, "que vai ter muito bons frutos a médio e longo prazo".", frisou.

Contornos do encontro de escritores







Sobre o Encontro Virtual de Escritores, explicou que "foi uma iniciativa piloto", em que a "adesão excedeu em muito" as expetativas", e adiantou que já está a ser pensada a "possibilidade de repetir esta iniciativa".

Por outro lado, explicou que a pandemia da covid-19 "tem tido efeitos muito negativos, mas também alguns positivos, e permitiu que este tipo de iniciativas chegasse onde provavelmente não chegaria".", disse.O diplomata aproveitou para pedir à comunidade lusa da Venezuela "que apoie os filhos no estudo" do português, recordando que o Instituto Camões, a Coordenação (local) do Ensino da Língua Portuguesa e a Embaixada de Portugal estão a proporcionar oportunidades, pensando no futuro."Aprender uma língua é abrir uma janela para outra cultura, uma porta para um futuro profissional", frisou.O encontro foi organizado pela Embaixada de Portugal em Caracas, o Camões - Instituto da Cooperação e da Língua, a Coordenação de Ensino Português na Venezuela (CEPE-Venezuela), com o apoio do Instituto Português de Cultura, a Caixa Geral de Depósitos, o jornal de expressão portuguesa Correio da Venezuela e a fundação Coração em Malaca.