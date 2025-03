Pela primeira vez, as Forças Armadas Portuguesas enviaram uma Força Nacional Destacada equipada com carros de combate para a Eslováquia, a 230 quilómetros da fronteira ucraniana.

A RTP acompanhou os 24 militares do Exército que integram uma força multinacional da NATO na missão de reforço defensivo no flanco Leste da Aliança Atlântica.



A reportagem Prontidão a Leste pode ser vista na íntegra, esta quinta-feira à noite, no programa Linha da Frente, após o Telejornal.