Lisboa acolhe primeiro centro de excelência da NATO em Portugal

Com financiamento e recursos humanos de quatro países – Portugal, Espanha, Roménia e Turquia –, este centro multinacional faz investigação em três áreas: geografia, meteorologia e oceanografia.Os responsáveis dos quatros países tentam encontrar e desenvolver novas tecnologias e processos, em interligação com universidades e indústrias. Os investigadores vão aproveitar estas funcionalidades para experimentar, formar e treinar, como explica o diretor do centro, o comandante César Pires Correia.Além da importância técnica e militar, é também um reconhecimento internacional do trabalho que se faz em Portugal.O comandante César Pires Correia dá o exemplo de um exercício realizado em setembro, em Tróia, no qual participaram várias indústrias portuguesas e estrangeiras.