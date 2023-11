Lisboa considerada Capital Europeia da Inovação pela União Europeia

Apoiada pelo Conselho Europeu de Inovação no âmbito do Horizonte Europa, esta é a nona edição dos prestigiados Prémios Capital Europeia da Inovação, também conhecidos como iCapital.



Através do iCapital, a União Europeia reconhece cidades com ecossistemas de inovação inclusivos.

O prémio identifica cidades que ligam os cidadãos à academia, às empresas e ao setor público para traduzir com sucesso os resultados num melhor bem-estar da sociedade, ao mesmo tempo que impulsionam a inovação.



O prémio foi concedido pela primeira vez em 2014. Os vencedores anteriores incluem Barcelona (2014), Amsterdã (2016), Paris (2017), Atenas (2018), Nantes (2019), Leuven (2020), Dortmund (2021) e Aix-Marselha Provence Metropole (2022) como Capitais Europeias da Inovação. Os vencedores anteriores na categoria Cidade inovadora em ascensão incluem Vantaa (2021) e Haarlem (2022).



O iCapital é um dos cinco Prémios do Conselho Europeu de Inovação concedidos no âmbito do Horizonte Europa, o programa-quadro de investigação e inovação da União Europeia. O prémio está aberto a cidades de todos os estados-membros da UE e países associados ao Horizonte Europa e é gerido pelo Conselho Europeu de Inovação e pela Agência Executiva das PME.



Os vencedores são escolhidos após uma avaliação realizada por dois júris de alto nível compostos por especialistas independentes.