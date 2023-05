Lisboa recebe personalidades mundiais em reunião do grupo Bilderberg

, pode ler-se em comunicado do grupo.Os organizadores não especificaram o local onde vai acontecer a reunião e a mesma não terá cobertura dos meios de comunicação.

De acordo com o grupo, muitos tópicos estarão em discussão, entre os quais a inteligência artificial, o sistema bancário, a transição energética, desafios fiscais, a NATO, Rússia, Ucrânia, ameaças transnacionais e a liderança dos Estados Unidos.



No entanto, sabe-se que estarão presentes personalidades como Jens Stoltenberg, secretário-geral da NATO, Roberta Metsola e Josep Borrel (em representação da União Europeia) e Dmytro Kuleba, ministro ucraniano dos Negócios Estrangeiros - num contexto em que não se vislumbra o fim da invasão russa em território ucraniano.Portugal também terá representantes nesta reunião a ter lugar em Lisboa. De acordo com a lista divulgada pela organização, estarão presentes Durão Barroso, antigo primeiro-ministro de Portugal e ex-presidente da Comissão Europeia, e Francisco Pinto Balsemão, empresário e político que já pertenceu ao comité da direção do Clube de Bilderberg.Na reunião também estarão representadas empresas como a Feedzai, a Galp ou a EDP. Outras personalidades políticas também fazem parte da lista de convidados, caso de Mark Rutte, primeiro-ministro dos Países Baixos.

Fundação nos anos 50



O grupo Bilderberg foi fundado em 1954, no pós-II Guerra Mundial. O objetivo declarado foi promover o diálogo entre a Europa e a América do Norte e a primeira reunião decorreu num hotel dos Países Baixos, cujo nome viria a batizar o grupo: Bilderberg.





De acordo com os organizadores,. Vários portugueses já passaram por estas reuniões, com nomes que incluem, por exemplo,A última vez que Portugal foi anfitrião de uma reunião do grupo Bilderberg foi em 1999, na vila de Sintra.