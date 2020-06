Lisboa surpreendida com anúncio de Madrid sobre abertura de fronteiras

Foto: José Sena Goulão - Lusa

A governante adiantou que as primeiras zonas a cumprir esta condição serão as ilhas Canárias e Baleares e referiu que "haverá temporada turística no país."



Espanha tinha planeado reabrir o turismo apenas a 1 de Julho, mas as pressões políticas anteciparam a data.



Do lado português não há confirmação por parte do Executivo. O ministro Augusto Santos Silva mostrou-se surpreendido com o anúncio e sublinha que quem decide sobre a reabertura da fronteira portuguesa "é naturalmente Portugal".