Lista aponta Donald Trump como pior presidente da história norte-americana

Justin Vaughn e Brandon Rottinghaus, das universidades de Houston e da Carolina do Sul, atualizaram a lista que vinham desenvolvendo numa altura em que estão lançadas as Presidenciais de 2024: os investigadores explicam ainda por que Joe Biden ficou à frente de Trump., tentando agora manter a Casa Branca longe do seu predecessor no próximo outono”, explicaram Vaughn e Rottinghaus ao LA Times Para conseguir uma lista de 45 presidentes, os investigadores contaram com a colaboração de 154 especialistas da Associação Americana de Ciência Política. Na nova atualização da lista são poucas as mudanças:Lincoln presidiu aos Estados Unidos entre 1861 e 1865 e foi o 16.º presidente norte-americano. Venceu a Guerra Civil que opôs o norte ao sul e terminou com a escravatura.Seguem-lhe Frank Roosevelt, presidente durante a Grande Depressão e II Grande Guerra Mundial, em terceiro está George Washington, primeiro presidente dos Estados Unidos, seguido de Teddy Roosevelt, Thomas Jefferson e Harry Truman.As maiores descidas foram as dos presidentes Andrew Jackson e Woodrow Wilson, devido à forma como lidaram com questões raciais durante as respetivas presidências. “As suas reputações sofreram muito nos últimos anos, já que”, explicam os autores.O último lugar de Donald Trump explica-se pela maneira divisiva como liderou os Estados Unidos e a tática usada para voltar à presidência. O ataque ao Capitólio a 6 de janeiro de 2021 também tem grande peso no lugar que ocupa na lista.“O impacto de Trump vai muito além do seu lugar na lista e do de Biden. Todos os seus contemporâneos democratas subiram lugares – Barack Obama para sétimo, Bill Clinton para décimo segundo e até Jimmy Carter subiu para vigésimo segundo”.“Sim, estes presidentes tiveram bons feitos, como expandir o acesso à saúde e trabalharem numa solução para terminar conflitos no Médio Oriente e têm entre si dois prémios Nobel. Mas olhando para os falhanços da governação dos três, as subidas não estarão relacionadas com as suas administrações mas sim um bónus por nenhum deles ser Trump ou membro do seu partido”, acrescentaram os autores do estudo.Esta afirmação é confirmada pelo facto de alguns dos presidentes republicanos mais recentes também terem descido de lugar, como foi o caso de George HW Bush e até de Ronald Reagan.Os autores admitiram que os especialistas costumam ser tendencialmente de esquerda mas deixaram um aviso a Donald Trump: “como critério para o que faz de um presidente “bom”.“Em relação aos americanos que vão votar nas próximas presidências de novembro, eles encontram-se numa posição rara, já que sabem como os dois candidatos se comportaram na Casa Branca”, concluíram Justin Vaughn e Brandon Rottinghaus.