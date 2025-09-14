Lista de português foi a mais votada nas eleições para o parlamento de Macau

De acordo com o portal da Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa (CAEAL), a lista Nova Esperança recebeu quase 43.400 votos (26,7%) do total e conseguiu três dos 12 lugares que estavam em disputa.

Por outro lado, apesar da taxa de participação ter disparado face à última eleição, em 2021, o número de votos nulos ou em branco mais que duplicou, ultrapassando 13 mil, após a desqualificação de duas listas por falta de patriotismo.