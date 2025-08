"Little Boy" também é nome do inferno

Foto: Hiroshima Peace Memorial Museum via AFP





A esta estranheza junta-se outra. Também o exército japonês recebeu, através do telégrafo ferroviário, a informação de que tinha havido uma explosão. No entanto, os radares não tinham detectado um ataque aéreo. Claramente algo estava errado.







Foto: Kim Kyung-Hoon - Reuters (estrutura de parte do edifício mais próximo da explosão e que ficou conhecido como Cúpula da Bomba Atómica de Hiroshima)

Tóquio tentou contactar Hiroshima. Silêncio. Dão-se ordens a um jovem oficial que voe até lá e averigue o que aconteceu.



Foto: EPA (visitante observa imagem de sobrevivente, no Museu do Memorial da Paz de Hiroshima)





Aqueles que sobreviveram dizem que tudo começou com um clarão brilhante e silencioso. Lembram-se de uma enorme onda de calor intenso que transformou as roupas em farrapos. As pessoas mais próximas da bomba foram imediatamente reduzidas a cinzas.

Houve um estrondo ensurdecedor e uma explosão que - para alguns - foi como se estivessem a ser espetados por centenas de agulhas.



Foto: Reuters (arquivo) - voluntários retiram um corpo dos escombros Foto: Reuters (arquivo) - voluntários retiram um corpo dos escombros

“Little Boy”



A bomba atómica que caiu em Hiroshima provocou uma explosão com uma força equivalente a 15 mil toneladas de TNT. Para termos uma ideia, um quilo de TNT pode ser suficiente para destruir um carro.







Foto: AFP (bomba nuclear do tipo da "Little Boy")

A bomba de Hiroshima matou instantaneamente 92 por cento das pessoas que estavam num raio de 600 metros do chamado ponto zero. A onda de calor gerada terá ultrapassado os 4.000 °C num raio de cerca de 4,5 quilómetros desse local.

Cerca de 60 mil edifícios, dois terços dos que havia na cidade, foram reduzidos a escombros.







Foto: Bing Hui Yau - Unsplash Foto: Bing Hui Yau - Unsplash





O Enola Gay, o bombardeiro norte-americano B-29 pilotado pelo coronel Paul Tibbets, sobrevoava Hiroshima a uma altitude de cerca de 9,5 quilómetros quando lançou a bomba de urânio-235.

A bomba tinha como nome de código “Little Boy” (“Pequeno Rapaz”).



Os sobreviventes das bombas nucleares de Hiroshima e Nagasaki, conhecidos como hibakusha, sofreram os efeitos devastadores do calor intenso e da radiação.





“Olhei para o céu e vi um tremendo clarão, era como um milhão de luzes, tudo ficou branco.”



“Homens, mulheres e crianças estavam quase nus, com roupas queimadas. Caminhavam em silêncio, com os braços estendidos e a pele queimada a cair ou pendurada nas pontas dos dedos”, lembra Tanaka, “pareciam fantasmas ou zombies”.





Outro sobrevivente conta que, aos cinco anos de idade, tinha que acordar cedo e ir para o trabalho do pai. Nesse dia, os dois estavam no escritório quando um ruído imenso suprimiu todos os sons da cidade.







Foto: EPA Foto: EPA





“Apesar de muito novo, eu lembro-me de uma imagem. Hiroshima era banhada por sete rios. Todos eles estavam cheios de pessoas feridas que procuravam água ou de corpos que ficavam a boiar."

Em Ninoshima, à procura de mortos



Quando a primeira bomba atómica explodiu há 80 anos, no dia 6 de agosto, milhares de mortos e moribundos foram levados para a pequena ilha rural de Ninoshima, a sul de Hiroshima, por embarcações militares.



Devido à falta de medicamentos e cuidados, apenas algumas centenas estavam vivas quando o hospital de campanha fechou em 25 de agosto, segundo registos históricos.

Os que morreram foram enterrados em vários locais em operações caóticas e apressadas.



Foto: Kim Kyung-Hoon - Reuters





Oito décadas mais tarde, há quem continue à procura de restos mortais dos desaparecidos, segundo a agência de notícias norte-americana Associated Press (AP).





"Até que isso aconteça, a guerra ainda não acabou para estas pessoas", disse Rebun Kayo, um investigador da Universidade de Hiroshima que visita regularmente Ninoshima desde 2018 para procurar restos mortais.

Até ao momento, Kayo encontrou cerca de 100 fragmentos de ossos, incluindo pedaços de crânio e o maxilar de uma criança com pequenos dentes agarrados.







Foto: Kim Kyung-Hoon - Reuters Foto: Kim Kyung-Hoon - Reuters





Encontrou os ossos numa área sugerida por um residente de Ninoshima, cujo pai tinha testemunhado soldados a enterrar corpos que foram levados para a ilha há 80 anos.





De acordo com documentos da cidade de Hiroshima, os militares do Exército Imperial trabalhavam 24 horas por dia na cremação e nos enterros na ilha.





Eiko Gishi, na altura com 18 anos, supervisionou o transporte dos feridos do cais para a área de quarentena para receberem os primeiros socorros.





"Fiquei sem palavras devido ao choque quando vi o primeiro grupo de feridos que chegou à ilha", escreveu em 1992 um antigo médico do exército, Yoshitaka Kohara.

Três dias depois, os EUA lançaram uma segunda bomba nuclear



Nagasaki não estava na lista de alvos prioritários para a segunda missão. A topografia acidentada e a proximidade com um campo de prisioneiros de guerra aliados tornavam Nagasaki um alvo secundário.





Entre os principais alvos estava Kokura, uma cidade com zonas industriais e urbanas e com um terreno relativamente plano.





No entanto, no dia 9 de agosto Kokura estava coberta de neblina e a tripulação recebeu ordens para selecionar visualmente um alvo alternativo. Desviaram para Nagasaki.





Algures em Nagasaky, um relógio quase derretido fixou o início do horror na cidade: 11h02.





Foto: EPA Foto: EPA





O Bockscar, um bombardeiro B-29 pilotado pelo major Charles Sweeney, lançou uma bomba, nome de código “Fat Man” (“Homem Gordo”).



A bomba continha cerca de 6 kg de plutónio, mas terá bastado um quilo para libertar uma energia equivalente a 21 mil toneladas de TNT.





Em Nagasaki, a explosão foi mais forte do que a de Hiroshima, mas o terreno montanhoso de Nagasaki, localizado entre dois vales, limitou a área de destruição. No entanto, quase 40 por cento da cidade ficou em ruínas.

Para conhecer mais relatos: https://www.1945project.com/



Para ler a primeira reportagem após o ataque com a bomba nuclear em Hiroshima: https://www.newyorker.com/magazine/1946/08/31/hiroshima



No dia 6 de agosto de 1945 a Corporação Japonesa de Radiodifusão apercebeu-se de algo estranho. Uma torre emissora regional. A emissora era de Hiroshima, mas às 8h15 tinha “desaparecido”.Quando ele e o piloto chegaram a Hiroshima testemunharam uma devastação nunca antes vista:Demorou algumas horas até que Tóquio descobrisse o que tinha acontecido.Depois começaram os incêndios que varreram a cidade. Muitos sobreviventes ficaramComeçou a cair uma. Do céu caiam detritos e cinzas como se fossem gotas de água. Mas era, a chamadaque enegrecia tudo o que tocava.Estima-se que. Mais tarde, aelevaram o número estimado de mortos para mais de 200 mil, de acordo com o Departamento de Energia dos EUA.No entanto,Num documentário do, Toshio Tanaka recorda que“Eu estava em pé ao lado meu pai. De repente, o meu pai puxou-me e fomos para baixo de uma mesa. Nesse momento:, relembrou Bonkohara, entrevistado pelo jornal brasileiroAgora com 85 anos, grande parte da vida de Bonkohara foi dedicada aPretende-se tambémque ainda se atormentam com as recordações dos familiares desaparecidos.Anos mais tarde, Gishi escreveu que,, os, mas depressa seem decomposição e"Estava habituado a ver muitos soldados gravemente feridos nos campos de batalha, mas. "Era um inferno", acrescentou.