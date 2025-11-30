Mundo
Lituânia. Aeroporto de Vilnius volta a encerrar após nova deteção de balões
O aeroporto de Vilnius, na Lituânia, informou este domingo que suspendeu temporariamente as operações devido à suspeita de balões no seu espaço aéreo. Este é o mais recente incidente de vários que ocorreram no país báltico ao longo dos últimos meses.
Desde o início de outubro, o aeroporto de Vilnius foi encerrado pelo menos dez vezes e vários outros aeroportos europeus também têm sido afetados por avistamentos e incursões de drones, incluindo Copenhaga e Bruxelas.
Em finais de outubro, a Lituânia fechou a fronteira com a Bielorrússia devido aos balões meteorológicos, supostamente utilizados para o contrabandando de cigarros, que voavam em direção ao espaço aéreo lituano a partir da Bielorrússia.
Na altura, as autoridades lituanas apontaram culpas ao presidente bielorrusso, Alexander Lukashenko, por permitir esta forma de “ataque híbrido”.
Os pontos de passagem tinham sido reabertos na semana passada, uma vez que as perturbações no tráfego aéreo pareciam ter cessado.
(com agências)
