Lituânia. Forças militares norte-americanas reportam desaparecimento de quatro soldados

, anunciou o exército da Lituânia, que afirmou que serão dadas mais explicações à medida que se souber mais informação.De acordo com o Guardian , as primeiras informações foram avançadas pela LRT, televisão estatal lituana, queO treino estava a decorrer no centro de treinos General Silvestras Zukauskas, na aldeia de Pabradé,A Lituânia encontra-se localizada num local delicado, fazendo fronteira com um dos principais aliados da Rússia, com a entrada na NATO a não ter ajudado a manter relações estáveis com o Kremlin.Uma situação agravada ainda mais pela invasão russa da Ucrânia em fevereiro de 2022, com o presidente lituano a ser um dos mais acérrimos defensores dos ucranianos e a luta contra as forças militares russas.